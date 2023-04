Peer de Jong (ancien colonel): "Nous allons regretter le monde unipolaire"

Aide de Camp de François Mitterand et de Jacques Chirac, Peer de Jong est ancien colonel des troupes de marine, breveté de l'École de Guerre et docteur en sciences politiques. Il est le cofondateur de l'Institut Themiis, dédié aux thématiques liées à la paix et la sécurité. Il nous livre son analyse du conflit en Ukraine et ses répercussions géopolitiques.