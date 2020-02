Les lois de la perception sont souvent méconnues des décideurs. Ils sous-estiment plus particulièrement l'importance du changement de perception. Ils en viennent à ne pas voir que leurs clients et concurrents ont changé...

Par Luc De Brabandere, Philosophe d’entreprise et fondateur de l’agence CartoonBase

Regardez bien cette figure.

Que voyez-vous? Un petit cube bien calé dans le coin inférieur gauche? Probablement.

Faites maintenant pivoter le dessin lentement sous vos yeux.

Tout à coup, une autre forme apparaît. Continuez la rotation. La figure une fois présentée à l’envers est pour beaucoup devenue autre. Peut-être voit-on maintenant un gros cube dont un petit cube à l’avant droit a été ôté, ou encore un petit cube greffé comme un nez sur le gros cube de départ. Poursuivons le mouvement pour revenir à la position initiale, un nouveau déclic se produit et nous voilà revenus au petit cube dans son coin. Peut-être…

Cette manipulation géométrico-métaphorique peut déjà faire l’objet de divers commentaires;

- nous voyons des cubes, or il n’y en a pas! ce dessin en deux dimensions nous vient à l’esprit en trois dimensions

- même si la figure est la même, deux personnes différentes la voient bien souvent, à un même moment, de manière différente

- le passage d’une représentation à une autre est nécessairement brutal. C’est un petit choc qui se produit.

- Même averti, le spectateur ne peut facilement décider de passer d’une forme à une autre, le regard n’est pas totalement contrôlable, il résiste au changement.

Et voilà le plus vieux problème du monde à nouveau posé: la relation étrange entre l’homme et son environnement, entre l’habitant et son univers, entre le sujet et l’objet. Et, dans le cas qui nous occupe, entre le dirigeant et ce qu’il doit diriger.

Le monde d’un côté, la manière de voir le monde de l’autre, autrement dit, la réalité des choses et la perception des choses. Toutes deux ont leurs règles. Le monde est gouverné par des lois (la thermodynamique, l’offre et la demande, la gravité…). Il est unique et nous le partageons.

Il y a par contre une infinité de manières de voir le monde, même si nous sommes tous soumis à d’autres lois, celles de la perception (illusion d’optique, théorie de la gestalt, discontinuité…).

Nous ne percevons pas le monde tel qu’il est, nous le percevons tel que nous sommes. Si en croisant une personne dans la rue, vous vous dites "c’est sûrement un Italien", cette idée naît du rapprochement de quelques détails observés en face avec quelques stéréotypes en vous. Ce qui peut être généralisé de la manière suivante: percevoir, c’est essayer de faire coïncider quelques éléments du monde extérieur avec des modèles mentaux existants a priori.

Agir ou penser

Le binôme "perception – réalité" est un socle sur lequel peut être construite une réflexion philosophique. Quel que soit l’enjeu de la réflexion, il nous faut en effet l’appréhender. Et voilà le problème, car tout est en mouvement! Qu’il s’agisse de la Wallonie, de Microsoft ou de votre voisin, rien n’est aujourd’hui comme hier et tout sera différent demain. Même s’il est cocasse d’accoler ces deux mots incompatibles, il faut admettre que le changement est permanent. Mais on ne peut penser à quelque chose qui bouge tout le temps. La perception d’une chose la simplifie et la fige dans l’instant. La photo peut être nette, mais, à peine prise, elle n’est déjà plus exacte.

Ce n’est pas un hasard si l’on dit que l’on "arrête" une stratégie. Imaginez une entreprise où l’on modifierait la stratégie tous les lundis. Elle serait paralysée! Arrêter une stratégie, c’est d’une certaine manière – pour la bonne cause – arrêter de penser.

Diriger une entreprise ou conduire un projet est une tâche qui se situe bien sur deux plans distincts. Il y a la gestion quotidienne faite de décisions qui améliorent sans cesse les processus. C’est là que le responsable agit pour son entreprise, qu’il fait bouger les choses.

Mais il y a l’autre niveau de management, "parallèle" au premier, et tout aussi nécessaire; c’est celui où le responsable invente le futur, où il imagine des scénarios, où il cherche des idées nouvelles. C’est là que le responsable pense pour son entreprise, qu’il change sa perception des choses.

L’escalier et la pente douce

Le petit exercice de départ le rappelle bien: si l’action – la chose qui bouge - est présentée le plus souvent dans la continuité, la pensée – la chose que l’on voit – évolue par contre par à-coups. L’évolution des organisations qui réussissent tient donc tout à la fois de la pente douce et de l’escalier, et diriger c’est pouvoir rester en équilibre malgré un pied qui ne peut que glisser et l’autre qui ne peut que sauter…

C’est ce deuxième pied qui nécessite une attention particulière, car les lois de la perception sont souvent méconnues des décideurs. Plus précisément, c’est l’importance du changement de perception qui est souvent sous-estimé, probablement parce qu’il ne procède que par saut quantique.

Nos perceptions ont une tendance naturelle à ne pas changer. Si vous allez régulièrement dîner dans un établissement que vous estimez être un "bon restaurant", mais qu’un jour les plats servis sont décevants, vous n’allez pas pour autant changer ce que vous pensez du restaurant. Vous direz qu’ils ont eu un problème, mais ne remettrez pas en cause sa présence dans la catégorie "bon restaurant".

Un changement de perception est nécessairement une secousse, une rupture, une perturbation. Comme on peut l’observer en faisant pivoter lentement la figure, un léger mouvement des cubes ne modifie pas l’image que nous nous en faisons.