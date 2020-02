Président des riches un jour, Président des "riches" toujours ?

Lu pour vous dans La Tribune.

Emmanuel Macron, qui avait gagné la casquette de "Président des riches" lui collant à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock, a tout fait depuis la crise des " gilets jaunes " pour inverser ce "sentiment". Mais pour quels résultats, s’interroge l’éditorial de La Tribune. Si on interroge les Français, on est riche à partir de 5.000 euros de revenus par mois. Rappelons que, selon l’Insee, le revenu médian, qui divise la population en parts égales, était de 1.789 euros net mensuels en 2016, facile à retenir, c’est la date de la prise de la Bastille.



On a pu entendre en début d’année le ministre Bruno Le Maire inciter les entreprises privées à augmenter les salaires bas et moyens ou, à défaut, à mieux distribuer par l’intéressement les fruits de la croissance, quand elle est là... Emmanuel Macron a lâché 17 milliards d’euros pour revaloriser les petites retraites, encourager le versement d’une prime par l’employeur et baisser les impôts sur les classes moyennes. En comptant la baisse de l’impôt sur le revenu et celle de la taxe d’habitation supprimée pour 80 % des ménages, cela représente un gain de pouvoir d’achat global historique de 440 euros par ménage en 2020, selon la très keynésienne OFCE. Et patatras, cette semaine, voilà que la même OFCE précise sa pensée.



Oui certes, la politique fiscale et sociale d’Emmanuel Macron redistribue, mais en fait ce sont surtout les plus " riches ", en moyenne, qui vont en bénéficier. Entre 2018 et 2020, un quart des 17 milliards d’euros de gains cumulés de pouvoir d’achat sur ces trois ans va aux 5 % des ménages les plus aisés. À l’inverse de l’objectif affiché, selon l’OFCE, les 15 % les plus modestes verront leur niveau de vie amputé. À vrai dire, souligne le journal, il n’est pas besoin d’être économètre ou énarque pour comprendre que les baisses d’impôts profitent le plus à ceux qui en payent ni que les économies réalisées sur le chômage ou le logement frappent plus durement les plus pauvres.