Profiteurs de guerre sanitaire

On peut attendre de groupes pharmaceutiques qu’ils acceptent une forme de péréquation tarifaire; que leurs vaccins soient vendus demain plus chers dans les pays les plus riches, pour qu’ils soient accessibles au plus grand nombre dans les pays les plus pauvres. (...). Mais au nom de quel principe doit-on leur imposer que développer un vaccin anti-Covid doive s’apparenter à un geste totalement désintéressé?