Quand les administrateurs se heurtent aux activistes

Les activistes exercent une pression croissante sur les membres des conseils d'administration des entreprises. Les administrateurs ne doivent pas y céder.

Les activistes viennent de plus en plus tambouriner à la porte des conseils d’administration. Il y a quelques semaines, L'Echo a largement relaté le combat mené par Bluebell contre Solvay. La motivation de Bluebell est, selon ses propres dires, totalement altruiste. Détenant seulement 1 action sur un total de 105.876.416 actions en portefeuille, cet actionnaire entend forcer l’entreprise à changer sa ligne de conduite. Moins altruiste est la motivation de Third Point, le fonds spéculatif qui appelle à la scission du groupe Shell afin de créer plus de valeur actionnariale.

Le temps où les administrateurs pouvaient dormir sur leurs deux oreilles est définitivement révolu. La législation devient de plus en plus technique et diversifiée. Le reporting dépasse la nature purement chiffrée des comptes annuels classiques. Le danger pour l’administrateur peut surgir de nulle part, même de l’autre bout du monde. Celui qui veut diriger a tout intérêt à être bien droit dans ses bottes.

Au cœur de cette complexité, les administrateurs doivent tenir compte de la pression croissante des activistes, qui entendent marquer la politique de leur empreinte. Certains activistes poursuivent dans ce cadre un pur objectif d’investissement.

La loi du plus bruyant n’a pas sa place dans une démocratie. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles elle ne s’applique pas non plus dans une entreprise.

En exerçant une pression sur l’administration de la société, ils veulent créer du profit. D’autres activistes ne visent aucun bénéfice, mais la protection de l’intérêt général, du moins tel qu’ils le conçoivent. Les activistes néerlandais qui ont récemment imposé, par la voie judiciaire, un changement fondamental dans la politique du groupe Shell en sont un exemple.

Que chacun puisse avoir une opinion sur la politique d’une entreprise est une évidence. Que chacun puisse l’exprimer l’est tout autant. C’est dans ce but que l’assemblée générale a été créée en son temps. Ce qui est moins évident, c’est l’appropriation du contrôle de la politique de l’entreprise qui s’accompagne d’attaques bien coordonnées et de pressions publiques.

Déficit démocratique

L’action des activistes est caractérisée par un déficit démocratique. Quid de la voix des actionnaires silencieux ? Quid de la vision des citoyens qui ont une interprétation différente de l’intérêt général ? La loi du plus bruyant n’a pas sa place dans une démocratie. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles elle ne s’applique pas non plus dans une entreprise.

Ce ne sont pas les activistes, mais les administrateurs qui doivent fixer le cap du navire. La boussole doit être orientée vers tous les intérêts liés à l’entreprise, lesquels convergent dans l’intérêt social. C’est dans ce cadre, et sous l’œil scrutateur du marché, que les administrateurs exécutent leur mission. Des administrateurs avisés tiendront compte des aspirations des activistes, sans sacrifier l’intérêt social sur l’autel des revendications divergentes de ces derniers.

La liste des métiers en pénurie est longue. Le moyen le plus rapide d’y ajouter les administrateurs de société serait de mettre systématiquement à la barre des timoniers à quai, n’ayant de comptes à rendre à personne. À l’instar du navire commandé par son seul capitaine, une entreprise n’est dirigée que par son conseil d’administration.