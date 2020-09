Quel est l’impact fiscal lorsqu'une société mère accorde des avantages?

En vertu de la jurisprudence actuelle et de la position de l’ONSS, il est donc très difficile de soutenir que des avantages accordés par la société mère de l’employeur seraient exonérés des cotisations de sécurité sociale.

Ces avantages n’étaient traditionnellement pas considérés comme une rémunération et n’étaient donc pas soumis aux cotisations de sécurité sociale. En effet, la définition de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est celle prévue par la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, laquelle prévoit qu’il faut entendre par rémunération, le salaire en espèces ou les avantages évaluables en argent «auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement».

Cette condition était considérée comme non remplie lorsque la société mère du groupe assumait le coût de l'avantage (sans le facturer ensuite à la filiale belge) et en gérait l'administration (par exemple, l’identification des bénéficiaires d’un avantage ainsi que la nature de l’avantage accordé).

Bien que la législation sur ce point n’ait pas été modifiée ces dernières années, la jurisprudence et l’ONSS ont désormais adapté leur position à ce sujet.

Laurent De Surgeloose et Frederic Brasseur

Bonne nouvelle pour l'ONSS

Une bonne nouvelle pour l’ONSS! Pour la société mère étrangère, en revanche, cette évolution représente un coût supplémentaire et souvent inattendu, car les plans en vertu desquels les avantages sont octroyés et la législation n’ont pas changé. Dans la pratique cependant, les cotisations sont généralement payées par l’employeur belge, ce qui est beaucoup plus simple d’un point de vue administratif.