Quels droits de propriété intellectuelle sur les objets fonctionnels?

Ainsi, si le droit des brevets protège l’invention, la fonction technique, le droit des dessins et modèles protège quant à lui l'aspect (l'apparence) d'un produit qui, tout en étant nouveau et individualisé, présente un caractère utilitaire et a vocation à être produit massivement. Ces deux protections sont destinées à s’appliquer pendant une durée limitée (20-25 ans) visant à permettre de rentabiliser les investissements nécessaires à la création et à la production, sans entraver excessivement la concurrence.