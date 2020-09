Qui veut réellement que nous retournions au bureau ?

Avec un virus mortel qui sévit toujours, il est naturel que de nombreux employés préfèrent continuer à travailler de chez eux. Mais ce n'est pas ce que l'on pourrait penser au vu de la couverture médiatique qui en parle comme d’une maladie collective qui freine le rétablissement de la Grande-Bretagne. La semaine dernière, le Daily Telegraph a publié un article affirmant que les travailleurs restant à la maison seront plus vulnérables aux licenciements. Un récent article du Daily Mail réprimande pour sa part les employés qui "se vantent de leur nouvel équilibre entre vie professionnelle et vie privée et des sommes économisées sur leurs billets de train", comme si ces actes étaient moralement répréhensibles