Report des crédits bancaires et des mesures d'exécution: le coronavirus ne peut servir de prétexte

Durant la période de sursis, qui court désormais jusqu’au 17 juin prochain, plus aucune entreprise ne peut être déclarée en faillite sur demande d’un créancier. Aucune saisie ne peut être pratiquée, et les banques se voient interdites de dénoncer unilatéralement les crédits consentis aux entreprises. Cela ne doit toutefois pas être un alibi pour "oublier" d’exécuter les obligations contractuelles...

On connaît toutes les mesures que le gouvernement belge a prises pour tenter d’atténuer ces difficultés : report de certaines dettes fiscales et sociales, recours au chômage économique, bénéfice du droit passerelle, report des mensualités à payer sur les prêts et crédits bancaires, ou encore la possibilité de se voir octroyer un crédit complémentaire bénéficiant d’une garantie (supplétive) de l’État belge.

Cessez-le-feu

D’autres entreprises, à l’instar de certaines personnes physiques qui disposent également d’un moratoire de plusieurs mois pour rembourser leur prêt hypothécaire, ont vu dans cette réglementation une véritable aubaine, et un alibi pour "oublier" d’exécuter leurs obligations contractuelles à l’égard de leurs créanciers. Généralement, ces entreprises étaient déjà en difficulté avant la crise sanitaire et les mesures de protection prises par le gouvernement dès le 18 mars dernier: elles présentaient des retards de paiement à l’égard du fisc, de l’ONSS, mais également à l’égard de leurs banques. Devant le juge des saisies, l’attitude est parfois la même et la mauvaise foi de certains débiteurs est parfois déroutante: ne plus payer son prêt hypothécaire depuis 15 mois n’est évidemment pas "imputable au coronavirus"…