Sandro Gozi : "Pour l’État-nation, le temps est révolu"

Ancien membre du gouvernement italien, élu député européen sur la liste "Renaissance" en France, Sandro Gozi a été l'objet de nombreuses attaques médiatiques et politiques qu'il évoque dans un livre*.

Vous avez un profil politique transnational tout à fait atypique, mais qui a fait grincer des dents. C’est l’avenir, selon vous?

Je crois sincèrement que la voie transnationale représente l’avenir pour l’Europe. Mon cas ne doit pas être isolé, même si j’ai été très critiqué. En tant que député européen, j’estime que mon devoir est bien sûr de représenter les électeurs qui m’ont élu, et aussi les Européens qui vivent dans un autre État membre. Ces derniers sont près de 17 millions, soit un Etat membre de taille moyenne. Aussi, n’oublions pas que nous pouvons venir de pays différents et avoir un même rattachement territorial, comme c’est le cas par exemple dans les régions frontalières.

Vous revendiquez votre indépendance par rapport à la politique "professionnelle", ce qui vous a été aussi beaucoup reproché…

Je pense qu’on doit faire de la politique en ayant une indépendance financière et professionnelle. Si ce n’est pas le cas, on reste dépendant de cette activité politique et, par conséquent, on ne peut pas se permettre d’arrêter. Il est sain de vivre des périodes en politique et des périodes dans d’autres secteurs. Concernant cette question, l’opinion publique et les médias sont souvent très ambigus : d’un côté, on ne veut pas d’hommes ou de femmes politiques qui perçoivent uniquement des revenus de l’activité politique et, d’un autre côté, on ne supporte pas qu’un homme ou une femme politique pratique une autre activité.

Quel est, selon vous, l’avenir de l’État-nation au sein de l’Union européenne?

Pour l’État-nation qui pense avoir le monopole de l’action politique, le temps est révolu. Au sujet de nombreuses questions, l’État-nation est en fait totalement impuissant. C’est pourquoi il faut repenser la puissance et ce qu’elle signifie. Seule une Europe souveraine peut régénérer la démocratie nationale et nous permettre de reprendre le contrôle sur les grandes questions transnationales. C’est la seule façon de sauver les États-nations. Ce que les nationalistes ne veulent pas comprendre c’est qu’avec une Europe faible, ce sont les États-nations qui seront en danger. Il suffit de voir la gestion de la crise sanitaire. Sans l’Union Européenne, rien n’aurait été possible: ni vaccin, ni plan de relance extraordinaire pour nous relever et faire face aux défis de demain.

Quelle est votre position au sujet du Brexit?

J’étais parmi ceux qui craignaient la victoire du "Leave". Je crois que le Brexit est une erreur historique, mais il faut respecter le choix du peuple et essayer de comprendre les raisons de ce choix: la politique nationale a perdu le contrôle. Or, une politique sans contrôle, c’est une politique sans résultat, c’est-à-dire de la gesticulation. Il faut réinjecter de la politique dans l’Europe, sinon nous serons toujours bloqués entre la technocratie et le populisme. Il faut reprendre le contrôle non pas contre l’Europe, mais avec elle pour faire face aux défis globaux.

Un "No deal" se profile à l’horizon. Qui en souffrira le plus?

Le Brexit est une mauvaise affaire pour tout le monde: Un "No deal" rendra la situation des Anglais encore plus compliquée. Cela sera certes difficile pour nous, mais sans doute beaucoup plus difficile pour eux.

À quoi ressemblera l’Europe du futur, selon vous?

Le plus grand risque serait de nous retrouver coincés entre Washington et Pékin. Avec Trump, nous avons découvert qu’il n’y a pas toujours de continuité en politique étrangère. Il s’est efforcé de détricoter l’Union européenne et le multilatéralisme. Nous devons maintenant ouvrir une nouvelle phase avec Biden. De son côté, la Chine est un rival qui a très clairement un projet de déstabilisation de l’Occident, mais avec lequel nous devons néanmoins entretenir un dialogue commercial. D’autre part, il est, à mes yeux, impossible pour l’Europe d’espérer avoir un rôle au niveau géopolitique sans une meilleure relation avec la Russie. De manière générale, il faut garder à l’esprit que l’Europe n’est pas acquise. Les civilisations disparaissent. Aujourd’hui, nous oscillons entre l’excès de confiance et le manque d’actions politiques. Il faut avoir la photo de Kohl et de Mitterrand à l’esprit tout en pensant à la nouvelle mosaïque européenne et en abandonnant les dogmes de l’unité et du veto: cette idée qu’un seul pays ait la possibilité de bloquer tous les autres ne peut plus fonctionner. Il faut construire l’Europe du libre choix. Au-delà de la crise actuelle, le climat et le numérique seront le charbon et l’acier de l’Europe du futur.

Mais, concernant le numérique, le "Digital Services Act" ne vient-il pas trop tard?

L’Europe aurait sans doute dû réagir plus tôt, mais je ne pense pas que ce soit trop tard. Nous avons besoin de règles pour protéger les consommateurs et éviter les abus de positions dominantes. Pour l’instant, c’est le Far West. C'est donc l’occasion d'affirmer une souveraineté européenne et, d'autre part, cela sert aussi l’industrie numérique en Europe. Il faut rappeler qu’à travers les textes du DSA et DMA, l’Europe s’impose comme fer de lance d’une politique numérique plus responsable, et plus protectrice. Maintenant, il appartient au Parlement Européen de se montrer ambitieux en allant plus loin.

Comment, par exemple?

En rendant plus simple le signalement d’un contenu illicite sur les réseaux sociaux avec une icône, par exemple. Et au-delà de la régulation, on pourrait aussi envisager un démantèlement de certains monopoles car, dans un secteur d’innovation comme le numérique, c’est tout simplement inacceptable.

Qu’est-ce qui unit fondamentalement les Européens, selon vous?

Ce n’est ni l’identité, ni la langue, ni la culture, pas même l’histoire. Alors, qui sommes-nous? Les Européens doivent être ceux qui défendent l’État de droit et les libertés fondamentales. C’est la raison pour laquelle on ne peut pas être pro-européen quand il s’agit de recevoir des fonds et nationaliste quand il s’agit d’aborder les sujets LGBT. La crise du covid a réveillé les consciences en montrant toute l’importance de notre interdépendance, mais aussi en révélant, par la même occasion, le manque de coordination entre nos pays. En ce sens, elle incarne un tournant. La décision sur l’Etat de droit et le nouveau budget que nous avons adopté dernièrement en est la preuve.