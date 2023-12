Sophie Galabru: «Élever un enfant est une mission politique»...

On l’a cru morte, mais la famille, quelle que soit sa forme, vit toujours. Pour autant, elle représente un lieu de tensions. Elle est traversée par des questions comme celles de la liberté et du projet commun, de la transmission et de la séparation, de l’identité et de la différence, du pouvoir et de la hiérarchie. Après avoir réfléchi à la colère dans son précédent ouvrage, la philosophe Sophie Galabru explore cette fois la complexité des liens familiaux*.