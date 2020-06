Stijn Van Rompay, l'entrepreneur flamand qui crée des sociétés en Wallonie

La passion des médicaments peut parfois être héréditaire et la famille Van Rompay en est une belle illustration . Léon, le père, a été pendant quarante ans un acteur du monde pharmaceutique en Belgique. Passé par Bayer, Glaxo et Zambon, cet entrepreneur flamand est surtout connu pour avoir créé il y a vingt ans Docpharma, une société spécialisée dans la commercialisation des médicaments génériques. Une entreprise qu’il mènera jusqu’à Euronext Bruxelles, avant de la céder pour 214 millions d'euros au groupe indien Matrix, lui-même absorbé par Mylan.

Un parcours bien rempli

Alors qu’il n’est pas encore arrivé à la cinquantaine, Stijn Van Rompay a déjà un parcours bien rempli derrière lui. Après avoir travaillé dans une banque à New York, son père l’appelle comme directeur financier pour superviser l'introduction en bourse de Docpharma. Les IPO, il en connait donc déjà un bout. Il deviendra CEO de Docpharma en 2006 et quittera la société fondée par son père deux ans plus tard.

La deuxième grande aventure de Stijn Van Rompay va se dérouler en Wallonie, à Liège. Elle a pour nom Uteron Pharma, une entreprise dont l’histoire est étroitement liée à une autre société liégeoise bien connue, Mithra. Uteron était la branche Recherche et Développement de la biopharma wallonne spécialisée dans la santé féminine. En 2013, les quatre fondateurs d’Uteron, François Fornieri, Jean-Michel Foidart, Stijn et Léon Van Rompay vont vendre leur société au groupe américain Watson, rebaptisé Actavis, pour 305 millions de dollars. Après qu'Uteron eut été cédée à Watson, Stijn Van Rompay, qui codirigeait la société avec François Fornieri, restera encore CEO deux ans. La suite est connue: Mithra finira par récupérer une partie des actifs d’Uteron, dont une certaine pilule Estelle, qui n’était alors qu’un projet parmi d‘autres dans le pipeline d’Uteron.

Des réinvestissements

La vente des différentes sociétés qu'il a développées lui a valu en tout "bien plus" que 100 millions d'euros, a-t-il admis à nos collègues du Tijd. Des moyens financiers qu'il a réinvesti dans des sociétés de biotechnologie en Belgique et à l'étranger – dont une autre pépite liégeoise, Imcyse –, dans des voitures de sport rares et, surtout, dans ses nouvelles aventures entrepreneuriales, comme Hyloris. Stijn Van Rompay est aussi cofondateur du fonds d'investissement PE Group, avec des participations, entre autres, dans TRAINM (des centres de neuro-revalidation) et Unified Post. Aux États-Unis, il est actionnaire d'une société qui a développé un moyen de dissoudre localement les amas graisseux par injection.