Au cours de sa vie, elle a lu des milliers de livres et de manuscrits de tous genres. L’éditrice d’origine italienne, Teresa Cremisi, ancienne directrice éditoriale de Gallimard et longtemps présidente-directrice générale de Flammarion, aujourd’hui à la tête de la maison d’édition italienne Adelphi, a plongé, dès sa plus tendre enfance, dans l’univers des mots.