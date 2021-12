Tous les coups sont-ils permis pour déjouer la fraude fiscale?

Le ministre des Finances veut utiliser les données du point de contact central à la BNB comme outil de recherche pour l’administration fiscale afin d’identifier et sanctionner les fraudeurs. Les capitaux "prescrits" sont en ligne de mire.

Dans une note de politique générale déposée à la chambre fin octobre 2021, le ministre des Finances annonce l’élaboration d’un second plan d’action de lutte contre la fraude fiscale, après avoir initié en juin 2021 un premier plan d’action visant principalement à créer un cadre légal de collaboration entre l’administration fiscale et la justice, objectif au demeurant surprenant au regard du principe de la séparation des pouvoirs et du fait que le fisc est souvent une « partie » au procès.