Un tronc pas si commun…

Plantons le décor. Le tronc commun est la période au cours de laquelle les élèves suivent les mêmes programmes. L’idée du Pacte est d’allonger d’un an ce parcours général, de la maternelle jusqu’en fin de 3e secondaire. L’objectif est de renforcer les savoirs de base et d’assurer un niveau de connaissances plus élevé pour tous les élèves, à la fois par la théorie et par la mise en application pratique. À la fin de la 3e secondaire, un certificat de tronc commun – une épreuve externe de même nature que les CEB ou CE1D actuels – sera décerné. Le MR a dénoncé un "nivellement par le bas" et un risque de décrochage scolaire accru pour tous ceux qui n’aspirent qu’à rejoindre l’enseignement technique et professionnel.

Alors, qu’en penser? Voici quelques réflexions… à la question "faut-il allonger ou pas le tronc commun?", il n’y a pas de bonne (ou de mauvaise) réponse. Il faut regarder le problème sous un autre angle. S’il s’agit de faire "more of the same" pendant un an de plus, ça ne sert effectivement à rien. S’il s’agit de repenser la façon dont l’enseignement est donné et d’accroître sa qualité, c’est évidemment tout bénéfice. Tout dépend donc du contenu… Autrement dit, notre regard sur l’école doit changer; nos habitudes, nos certitudes, doivent être bousculées; notre capacité à innover doit être améliorée. Et la plus belle réforme sur papier ne réussira jamais sans les acteurs de terrain, à commencer par les profs.