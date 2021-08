Une nouvelle vague de terrorisme islamique est improbable

Les talibans sont afghans, bien sûr, mais le terrorisme islamiste est avant tout un phénomène issu du monde arabe , autrement dit de la partie du monde musulman où les dirigeants sont les plus cruels et corrompus. De nombreux Arabes ont ainsi été attirés par l’islamisme comme moyen de remplacer ces régimes pourris . Et certains d’entre eux ont conclu que seule la violence pouvait amener les islamistes au pouvoir.

Les talibans ont certes repris le pouvoir en Afghanistan, et pendant un certain temps, l'"État islamique" (ISIS) a contrôlé une partie de l'Irak et de la Syrie, mais il n'y a toujours pas un seul régime islamiste révolutionnaire dans le monde arabe.

