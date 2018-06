Une troisième piste entre suppression et maintien de la prépension

Une fois de plus, le débat sur la suppression ou le maintien de la prépension refait surface dans le cadre d’un dossier bien spécifique. Et comme on pouvait s’y attendre, un fossé se creuse entre les deux camps. Ne serait-il pas temps de réfléchir à une troisième piste? Il s’agirait de plafonner les montants pouvant être octroyés aux travailleurs.

Si le plan de Carrefour respecte les règles actuelles et les pratiques administratives, ce qui semble être le cas, l’abaissement de l’âge pour accéder au RCC devrait être approuvé. Les entreprises et les syndicats méritent de la sécurité juridique dans ce type de dossiers .

Une révision du RCC est souhaitable

Des restructurations plus coûteuses impliquent des risques

En fin de compte, des coûts plus élevés conduisent essentiellement à pérenniser ces régimes, tout en les rendant plus chers. Une restructuration en Belgique n’en devient que plus coûteuse, et cela n’est pas sans risque.