Vers une meilleure valorisation du capital temps?

Une chronique de Muriel De Lathouwer, ex-CEO d'EVS et administratrice d'entreprises.

La pandémie du Covid a changé les mentalités. Des pratiques qui hier étaient considérées comme impossibles à mettre en place ou inappropriées, comme le télétravail, sont maintenant largement acceptées. Selon une étude réalisée récemment par Mercer aux États-Unis, 73% des employeurs prévoient de mettre en œuvre un environnement de travail hybride comprenant à la fois le travail au bureau et à distance.

Contrairement aux idées reçues selon lesquels le télétravail est un moyen de se la couler douce, de nombreuses entreprises ont constaté lors du confinement que les collaborateurs à domicile évitaient de perdre du temps dans les trajets, travaillaient plus et étaient plus efficaces. En revanche, le travail à domicile requiert de l’autodiscipline, le fait d’enchaîner les réunions en visioconférence est éprouvant, il est indispensable de disposer de l’espace et du matériel pour travailler sereinement (sans devoir gérer les enfants) et rien ne remplacera les contacts informels dans les couloirs et à la machine à café.

Pour optimiser le travail réalisé à domicile, certains ajustements sont nécessaires. Nicholas Bloom, professeur d’économie à Stanford, a catégorisé les tâches adaptées au télétravail («télérobustes) et celles qui le sont moins (téléfragiles). De manière assez logique, dans la première catégorie, l’on retrouve les tâches répétitives ou individuelles, les processus bien établis, les interactions avec les personnes connues, l’optimisation de l’existant. Le travail collectif, l’innovation, la transformation, les nouvelles activités font partie de la seconde catégorie. Pour gérer efficacement une équipe à distance, le style de management doit évoluer pour être orienté vers les résultats, en laissant plus d’autonomie aux collaborateurs.

Le style de management doit évoluer pour être orienté vers les résultats, en laissant plus d’autonomie aux collaborateurs.

Pour ceux qui le souhaitent et dont les métiers et fonctions s’y prêtent, un juste équilibre entre travail au bureau et à distance améliore donc la qualité de vie et est une formule gagnante tant pour l’individu que pour l’entreprise et l’environnement.

Si les mentalités ont évolué ces derniers mois par rapport au travail à domicile, qu’en est-il du travail à temps partiel? Dans notre société, travailler dur et beaucoup est une vertu. Souhaiter ne travailler que 4 jours par semaine est encore souvent perçu comme un manque de motivation, d’implication et incompatible avec un rôle à responsabilité. Le potentiel d’évolution de carrière en est impacté. Lorsque l’horaire partiel est accordé, il est généralement attendu que la même quantité de travail soit réalisée dans un temps réduit et pour un salaire réduit.

Si un horaire de travail réduit est toléré pour s’occuper de ses enfants, il est encore très mal vu de demander un temps partiel pour se consacrer à un loisir comme la musique ou le kite surf. Il n’est pas courant de décider de travailler juste assez pour prendre congé et profiter du fruit de son travail. Cependant, il est bien accepté de travailler très dur pour accumuler plus de richesses qu’il ne serait possible d’en profiter.

Pourtant, depuis la révolution industrielle, la perspective d’un avenir dans lequel l’automatisation permette au plus grand nombre de travailler moins et d’avoir plus de temps pour ses loisirs, séduisait déjà. En 1930, John Maynard Keynes a fait valoir qu’en l’espace d’un siècle, l’accumulation de capital, l’augmentation de productivité et les avancées technologiques amèneraient une ère ou les semaines de 15h de travail seraient la norme. Le temps de travail a effectivement diminué de près de 30% annuellement en Europe entre 1950 et 2010. Bien que l’intelligence artificielle puisse pousser plus loin le remplacement par la machine de certaines tâches exécutées par l’homme, la semaine des 15h prédite par Keynes pour 2030 est encore bien loin…

Gagner moins, consommer mieux

Il y a une dizaine d’années, certains économistes ont soutenu que Keynes s’était trompé: les gens voudront toujours consommer plus et seront prêts à travailler plus dur pour le faire. Cela ne semble pas aussi tranché que cela. Confrontés au choix de recevoir une prime en cash ou l’équivalent en jours de congés supplémentaires, beaucoup d’employés optent pour les congés, pour autant bien sûr qu’ils fassent partie de la frange de la population qui parvient à joindre les deux bouts. Travailler moins pour faire de la place à d’autres activités qui ont du sens (pas l’oisiveté), donc gagner moins et consommer mieux, a la cote, surtout parmi les Milleniums. De même, avoir des employés enrichis d’autres expériences et plus épanouis représente un atout pour l’entreprise, malgré la complexité organisationnelle.

Le travail participe à nous assigner une identité, un rôle et un statut social. C’est heureusement souvent une source d’épanouissement, de satisfaction du travail accompli. Le prochain enjeu est de mieux valoriser le capital temps. Comme le disait si bien Thomas Edison: «le temps est vraiment le seul capital que possède un être humain, et la seule chose qu’il ne peut pas se permettre de perdre».