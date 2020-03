Voir Venise et mourir

Combien de jours avant que l’on ne passe en phase 4 renforcée appelée " confinement à l’italienne "? Ne craignez rien, on connaît déjà cette situation coercitive. Enfin, pas tous les Belges mais une bonne partie. Vous ne voyez pas? Allez! Tous ces Belch’ qui vivent entre eux dans cette ville où il y a plus de Leonidas et de Bata que de gambas. Alors chantez en choeur le refrain réécrit façon 2020: " Allez, on tousse, tousse, tousse, expec…Torremolinos! "