Vous avez un compte à l'étranger ? N'oubliez pas de bien vérifier votre "CRS"...

Avez-vous déjà pris la peine de consulter votre portail myminfin ? Vous constaterez qu’une série d’informations importantes sur votre situation patrimoniale et fiscale s’y retrouve : revenus immobiliers, rémunérations, dépenses effectuées en cours d’année et qui ouvrent droit à une réduction d’impôt (libéralités, épargne-pension), etc…. Par ailleurs, il est également possible d’y retrouver des informations détaillées concernant vos avoirs détenus à l’étranger, ainsi que certaines structures étrangères.