Albert Moukheiber: "Ce n’est pas le rôle de l’entreprise d’insuffler du sens dans la vie des travailleurs"

Quête de sens, transfuge de classe, rejet de la méritocratie et des codes de l’entreprise… Le monde du travail est-il à l’aube d’un grand bouleversement? Docteur en neurosciences, psychologue clinicien et auteur de " Votre cerveau vous joue des tours ", Albert Moukheiber étudie les biais cognitifs et le rôle qu’ils jouent dans notre vie et dans nos interactions. Il constate que ces questionnements liés aux carrières professionnelles sont de plus en plus fréquents.