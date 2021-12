An Swinnen : "La vie de bureau est aussi importante pour l'économie que pour notre bien-être"

Fondatrice de la société de formation managériale BECS, à Londres, la Belge An Swinnen a conseillé de nombreuses entreprises dans divers pays, notamment au Moyen-Orient. Elle est également l’auteure d’un guide de gestion psychologique "The Business Survival Guide". Dans un environnement en pleine mutation technologique, elle livre sa vision des nouvelles modalités relationnelles dans le monde du travail post-pandémique.

Beaucoup de travailleurs ont paradoxalement apprécié le confinement et rechignent à l'idée de revenir physiquement, chaque jour, sur leur lieu de travail. Pour d'autres, en revanche, reprendre la vie d'avant est une libération. Le retour à la normale est-il souhaitable?

Au début de la pandémie, tout le monde disait que le futur du travail serait en ligne. J'ai toujours pensé que ce ne serait pas le cas. Pour une entreprise, il est essentiel que tout le monde puisse travailler au même endroit. Quand vous êtes à la machine à café, ou que vous attendez un ascenseur, vous pouvez rencontrer des personnes d’autres services, avoir des discussions informelles qui peuvent à la fois constituer un moment de détente et une source d'information pertinente. C'est une part essentielle de la vie en entreprise, mais aussi pour tout le microcosme qui gravite autour, comme les marchands de journaux, les taxis, les restaurants et les commerces aux alentours. La vie de bureau est aussi importante pour l'économie que pour notre bien-être. Les entreprises dépendent de ces interactions. C’est à espérer qu'elles parviennent à maintenir un bon équilibre, avec au moins trois ou quatre jours par semaine en présentiel.

Sans en avoir conscience, nous nous comportons très souvent en miroirs les uns des autres, dans nos comportements, nos réflexions, jusqu’à la manière même dont nous nous asseyons lors d’une réunion.

À cet égard vous rappelez l'importance des mécanismes miroirs…

Oui, parce que sans en avoir conscience, nous nous comportons très souvent en miroirs les uns des autres, dans nos comportements, nos réflexions, jusqu’à la manière même dont nous nous asseyons lors d’une réunion. Ce mécanisme renforce, en effet, les liens et la confiance entre les individus. Et l'on peut le développer.

On peut d’ailleurs faire l’expérience de se focaliser sur cet effet miroir, autrement dit d'imiter les attitudes d'une autre personne pendant une dizaine de minutes. Avec ceux qui se prêtent au jeu, je leur demande par la suite comment ils se sentent, s'ils estiment que la relation avec l'autre est meilleure, s'ils lui font davantage confiance, s'ils pensent que cette confiance peut leur permet d'obtenir de meilleurs résultats. Ils répondent toujours par l'affirmative. C'est un mécanisme incroyablement puissant, qui doit être préservé, et qui n'est pas possible en distanciel.

Le retour progressif au présentiel peut nécessiter une période de réadaptation à la vie sociale. Comment gérer cette période ?

La programmation neurolinguistique offre à cet égard de nombreuses ressources. Ce concept des années 70 était à l’origine utilisé pour venir en aide à des personnes souffrant de troubles mentaux en travaillant sur leur langage du corps et leur langage verbal, mais il s’est avéré très efficace pour améliorer les compétences, les mécanismes de motivation et l’affirmation de soi en entreprise. Par exemple, il est essentiel d’utiliser des mots positifs, réussir à dire les choses qui doivent être dites, mais en choisissant des mots différents. Ne pas employer le mot «problème», mais plutôt «solution», ou «opportunité.»

Vous estimez qu’une personne sur quatre souffrira d’un trouble mental au cours de sa vie. À quoi reconnaît-on un trouble mental chez une personne, notamment dans le cadre professionnel, ou celui-ci est souvent caché?

Il faut différencier le trouble mental de l’anxiété ou des symptômes dépressifs qui peuvent durer quelques semaines. Les troubles obsessionnels compulsifs ou le stress post-traumatique font partie des troubles les plus visibles.

Comment reconnaître le trouble de stress post-traumatique?

Il est rare d'être victime d'un trouble de stress post-traumatique, à moins d'avoir enduré une expérience de vie très brutale, comme un kidnapping ou un viol où il est question de vie ou de mort. Les personnes qui développent des troubles de stress post-traumatique sont essentiellement des soldats ou des pompiers, qui peuvent expérimenter des symptômes allant des réminiscences aux cauchemars, ainsi que de fortes angoisses ou des troubles du sommeil. Malheureusement, ce terme est maintenant souvent appliqué à des cas très généraux et vagues d'anxiété.

L'employeur n'est pas responsable de la santé mentale et physique des employés, et n'a pas le pouvoir d'intervenir. Mais les entreprises peuvent agir en amont.

Que doit faire un employeur, un manager ou un collègue lorsqu'il repère chez un salarié un trouble mental potentiel?

L'employeur n'est pas responsable de la santé mentale et physique des employés, et n'a pas le pouvoir d'intervenir. L'initiative, la décision et l'action doivent venir du salarié, pas de l'employeur.

Mais les entreprises peuvent agir en amont. Au lieu de focaliser sur la santé mentale, lorsqu'il est déjà trop tard, elles doivent s'efforcer d'assurer une ambiance de travail positive. Les salariés actifs sont très productifs et perdent moins de temps. Ils doivent se sentir valorisés et inclus dans le projet global. L'organisation de projets de groupes et célébrations collectives, ainsi que des chaînes de communication ouvertes et transparentes, sont essentielles.

Il n'y a malheureusement pas beaucoup de possibilités autres que le dialogue, pour évaluer l'état de souffrance de la personne concernée. Ensuite, tout dépend de la situation. Si le problème persiste, le salarié doit être encouragé à trouver de l'aide avec un professionnel, particulièrement si les symptômes empirent. Ce salarié doit aussi pouvoir être encouragé à exprimer son malaise au sein du groupe, même si l'employeur, le collègue ou la direction des ressources humaines a en général peu d'autres possibilités à offrir que l'écoute.

Au travail, les personnalités sont souvent décrites comme unidimensionnelles, et donc de manière assez manichéenne. En réalité, nous recelons tous, selon vous, quatre types de personnalités très différentes : dominante, stable, influente et conciliante…

C’est une théorie développée par William Marston, selon laquelle nous avons un mélange de ces quatre personnalités. Un équilibre se fait au sein des entreprises, à partir duquel chacun s’adapte à son environnement. La personnalité dominante est celle qui assume un pouvoir, ne montre pas d’empathie et est capable de déléguer, à s’appuyer sur des personnes stables émotionnellement, qui appartiennent à la deuxième catégorie de Marston.

La personnalité dominante n'est pas forcément négative. Elle peut au contraire permettre d'atteindre des objectifs. Elle fait preuve de détermination et d'ambition. Il y a aussi les personnes influentes, qui sont plus populaires que les autres, assez cools, assez généreuses et dynamiques. Quant au quatrième type de personnalité, conciliante, on la retrouve plus souvent chez les ingénieurs ou les comptables. Ce sont des personnalités qui ne dérogeront pas aux règles établies. Nous avons tous une part de ces quatre personnalités en nous, dans des proportions différentes.