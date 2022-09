Professeur émérite de psychologie sociale à l’UCLouvain et spécialiste des émotions collectives, Bernard Rimé analyse la séquence hyper-médiatisée du décès et de l'enterrement d’Elizabeth II. Au-delà de la portée historique de cet évènement, qu’est-ce que cette émotion collective ressentie à travers le monde dit de l'état de nos sociétés contemporaines et de leur rapport à la monarchie?