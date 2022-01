Cette insupportable incertitude... pourtant indispensable

Sans incertitude, il n’y a plus de surprise, plus d’échange, plus d’étonnement, des éléments essentiels et nécessaires à toute réflexion. C’est l'incertitude qui fait notre société.

La certitude est devenue un objectif. Dans toutes les entreprises, des hordes d’analystes, de chiffres et d’outils s’attèlent désormais à rassurer, à prévenir, à vendre avec l’autorité naturelle de ceux qui ont une sorte de savoir absolu.

Vue en plein écran Louis de Diesbach .

Les meilleurs talents s’arrachent à prix d’or, le tout permettant d’apaiser les marchés ou, au contraire, de les enflammer après l’annonce d’une augmentation des résultats. C’est dans cette veine qu’il faut cerner et comprendre la récente levée de fonds de Collibra: 250 millions de dollars, ce n’est pas rien.

Le logiciel belge permet une meilleure gestion et une meilleure gouvernance des données. Sa croissance démontre l’appétit évident des firmes pour une certitude absolue – et leur aversion au risque, à l’inconnu, à l’imprévu.

La technique moderne permet ainsi au monde de l’entreprise de réduire ce mystère inquiétant et de rassurer tout ce beau monde, du "board" aux actionnaires en passant par les régulateurs et autres quidams.

Notre question ne pose pas sur le succès de la start-up belge ni sur la solution qu’ils proposent. Nous ne pouvons cependant ignorer la perméabilité des mondes privés et professionnels: l’individu cherchant à tout prix l’infaillibilité au bureau pourra-t-il accepter son simple statut d’être humain de retour à la maison?

Optimisation perpétuelle

Saint-Exupéry, lorsque le Petit Prince arrive sur Terre, fait rencontrer son héros et un vendeur de pilules permettant de ne plus avoir soif de la semaine pour un gain hebdomadaire prodigieux de 53 minutes!

« C’est une grosse économie de temps, dit le marchand. » Déboussolé par cette quête absolue d’une efficacité absurde, le Petit Prince se dit, avec philosophie, que s’il avait 53 minutes à dépenser, il marcherait « tout doucement vers une fontaine… ».

L’être humain est en quête de certitude et d’absolu, et il est prêt à abandonner ses données personnelles et même certains de ses choix à une application ou un algorithme bien ficelés.

Courant derrière une optimisation perpétuelle de notre temps et de nos actions, nous en arrivons à vouloir également parfaire l’organisation de nos vies professionnelle comme privée. L’étanchéité entre ces deux sphères, quoiqu’en disent certains, n’est pas parfaite et à force de chercher l’évidence et la vérité derrière des tableaux Excel, on en vient à vouloir que tout soit parfaitement optimisé à la maison.

Le boom des objets connectés ne dit rien d’autre que cela: l’être humain est en quête de certitude et d’absolu, et il est prêt à abandonner ses données personnelles et même certains de ses choix à une application ou un algorithme bien ficelés.

Le thermostat connecté, réglant la température de la maison avant que nous ne rentrions, le GPS nous empêchant de nous perdre et nous dirigeant tels des zombies, le frigo connecté nous proposant recettes et plats tout faits, nous ôtant potentiellement une part de créativité ou de folie qui font que la vie humaine est ce qu’elle est: pleine d’incertitude, de doute, d’essais et d’erreurs, d’apprentissage.

Société algorithmique

Aujourd’hui, que ce soit par souci d’aller plus vite, plus loin ou encore «plus certainement», nous nous délaissons d’une part d’autonomie et laissons à des algorithmes le soin de décider pour nous.

À quoi bon les discussions et débats politiques ou idéologiques, mon univers connecté guidant déjà ce que je pense, pour qui voter, à qui parler?

Dans un article paru en 2018, la philosophe Julie Paquette se demandait en quoi cette société algorithmique affecte finalement notre humanité – sous l’offre de personnalisation de notre expérience, nous nous trouvons enfermés dans des frontières confortables qui nous ôtent tout besoin de décision, les choix étant alors faits pour nous. Or, écrit-elle, «décider, n'est-ce pas justement être en mesure de ne pas suivre une recommandation, n'est-ce pas trancher dans l'incertitude?»

C’est cette incertitude qui fait notre société. C’est parce que tel ou tel sujet n’est pas clair, pas certain, que je me dirige vers l’autre avec qui je peux échanger, discuter, réfléchir. Quelle nécessité aurais-je à demander mon chemin si mon GPS m’informe déjà de la route à suivre? Ou bien, plus dramatiquement, à quoi bon les discussions et débats politiques ou idéologiques, mon univers connecté guidant déjà ce que je pense, pour qui voter, à qui parler?

Sans tomber dans une dystopie moralisatrice, il semble que la société algorithmique puisse être une négation d’une part d’expérience elle-même constitutive de la vie et de la liberté humaines — or n’est-ce pas précisément cette incertitude qu’il nous faudrait accepter? Car sans incertitude, il n’y a pas de surprise, pas d’échange, pas d’étonnement, des éléments essentiels et nécessaires à toute réflexion et à toute pensée d’un meilleur demain. Et c’est alors en embrassant cette part d’imprévu constitutive de nos vies que nous pourrons nous mesurer aux défis qui nous attendent.