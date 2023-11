Le comité de monitoring estime le déficit budgétaire fédéral en 2024 à 18,5 milliards, soit 3,1% du PIB. Les transferts de la Flandre vers la Wallonie sont estimés entre 5 et 6 milliards d'euros par an. On pourrait régler les deux problèmes ensemble en atteignant un taux d’emploi de 80 %. Réaliste?