Corine Pelluchon: "Nous sommes dans une société qui fait de la guerre un principe structurant"

Professeur à l’université Gustave Eiffel, la philosophe Corine Pelluchon est l’auteur d’une œuvre importante, dans laquelle elle s'attache notamment à redéfinir les Lumières et à défendre la cause animale. Dans son dernier essai, elle aborde la question de l’espérance à partir de son expérience personnelle. "La plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté", écrit-elle. Elle évoque également les résonances de ce concept au niveau collectif et sociétal: comment trouver, en effet, l’espérance dans le contexte des crises actuelles, du retour de la guerre à la catastrophe climatique?