David Goodhart: "Le principe de la méritocratie doit être préservé... mais contrebalancé"

Le journaliste et essayiste britannique David Goodhart est l'un des spécialistes du Brexit, du trumpisme et des Gilets jaunes. Selon lui, de nombreuses tensions contemporaines s'expliquent par la division sociologique qui existe entre ceux qu'il appelle "les gens de n'importe où", les "anywhere", une élite intellectuelle qui tire profit de la mondialisation et valorise la diversité, et "le peuple de quelque part", les "somewhere", qui subit les mutations économiques autant que les défis de l'intégration.