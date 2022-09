Tout dirigeant est, à juste titre, soucieux de l'identité de son entreprise. Il réfléchit à l'identité de sa marque et à son identité visuelle ou graphique. Il sait que son existence et sa cohérence face à la concurrence en dépendent, car il n'y a pas d'entité sans identité. Et il sait aussi qu'une crise d'identité peut être fatale.