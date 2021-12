Émigration de sociétés belges: quels risques fiscaux pour les actionnaires?

Prenons l'exemple d'une société belge détenue par un couple de résidents belges, qui émigre vers le Grand-Duché de Luxembourg . Cette opération est régie par la procédure de transformation transfrontalière contenue dans le livre 14 du nouveau Code des sociétés et des associations (CSA), et la législation luxembourgeoise analogue en matière de droit des sociétés. Elle s'opère en continuité juridique : la société conserve sa personnalité juridique et est alors gouvernée par le droit luxembourgeois après le transfert. Le principe de continuité comptable jouera également, c'est-à-dire que la comptabilité pourra être transférée comme telle au Luxembourg. Il n'y aura donc pas de modification de la situation patrimoniale de la société, et ses actifs seront tout simplement transférés dans la comptabilité luxembourgeoise à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la société belge au moment du transfert.

Quid de la taxation des actionnaires?

Les actionnaires de la société peuvent-ils être taxés à l'occasion du transfert de siège? Si l'on s'en tient à la position établie du Service des décisions anticipées (SDA), telle que confirmée encore dernièrement par des décisions récentes (en date du 7 et 28 septembre 2021), l'émigration d'une société belge ne donne lieu à aucun dividende imposable pour l'actionnaire, lorsqu'elle s'opère en continuité juridique (et comptable). Peu importe, à cet égard, que la loi fiscale assimile le transfert de siège à une liquidation pour les besoins de l'Isoc. En étendant la définition de "dividendes" aux sommes réparties en cas de liquidation, le législateur a en effet uniquement voulu viser les opérations de liquidation par lesquelles l'actionnaire s'enrichissait et la société s'appauvrissait. Or, le transfert de siège ne génère aucun enrichissement pour l'actionnaire, de sorte qu'il ne peut conduire à la naissance d'un dividende imposable. Autrement dit, on ne pourrait mettre dans le même sac un transfert de siège (absence de dividende imposable) et une liquidation classique susceptible de conduire à l'attribution effective d'un "dividende" (en cash ou en nature) imposable à l'actionnaire.