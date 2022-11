Fabrice d’Almeida: "Cessons d’assimiler systématiquement les riches aux méchants"

Historien, professeur à l'université Paris Panthéon-Assas, Fabrice d’Almeida publie "Une histoire mondiale des riches" (Plon) dans lequel il se penche sur l’origine des plus grosses fortunes et des grandes dynasties financières tout en tentant de déterminer leur place réelle dans l’histoire et la façon avec laquelle elles ont influencé les transformations des sociétés.