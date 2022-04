Florence Aubenas, journaliste: "La collusion entre le monde des médias et le monde politique est une réalité"

Grand reporter, Florence Aubenas a couvert plusieurs zones de conflits dans le monde: Irak (où elle a été otage pendant plus de cinq mois), Afghanistan, Syrie, Rwanda, etc. Elle a aussi enquêté sur le célèbre procès d’Outreau et a raconté, dans" Le Quai de Ouistreham," à travers une méthode d'immersion complète, le quotidien des salariés précaires. Dans son dernier livre, "L'inconnu de la poste", elle s'est intéressée au meurtre d'une postière dans une petite ville dans l'Ain. Elle vient d'être nommée Docteur honoris causa de l'UCLouvain.