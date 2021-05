Gardez vos intentions pour vous

Nous le devons au philosophe Emmanuel Kant, penseur allemand de l’époque des Lumières. Kant a fait de l’intention le socle de la vie en société. Comment juger si une action est bonne (et donc conforme à la morale) ? « Si celui qui a posé cet acte a eu l’intention d’agir bien » nous dit Kant en substance. Cette approche morale, dite de l’intention ou « déontologique », irrigue des pans entiers de notre société et nos lois.

Le monde n’est pas une cour d’assises, heureusement

Ainsi, en droit pénal, on distingue l’ « homicide involontaire » (ou violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner) de l’homicide volontaire (meurtre ou assassinat). Bien que le résultat soit le même dans les deux cas (une femme ou un homme a été tué), la procédure pénale et la peine encourue seront très différentes.

Une excuse, tout simplement

Un tel reproche avait déjà été fait à la morale de Kant : « le kantisme a les mains pures, mais il n’a pas de main ». La défense par l’intention est d’autant plus inopportune que l’on est en position de responsabilité . On appelle « responsable » (d’une société, d’une ONG, d’un parti politique,…) quelqu’un qui gère pleinement les conséquences de ses actes.

Exprimer auprès des autres que nous sommes conscients de nos erreurs et que nous les assumons, en nous excusant, est le moyen le plus puissant de créer du respect, de l’engagement et de la confiance. Le « ce n’était pas mon intention » est un poison qui mine les organisations et un aveu de faiblesse. L’excuse est une force.