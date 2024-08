Andrew Scobell: "Les Chinois n'ont pas la même notion que nous de la guerre et de la paix"

Auteur de nombreux ouvrages sur la politique de défense chinoise et d'une série de travaux sur les relations entre les États-Unis et la Chine, le politologue Andrew Scobell estime que la psychologie joue un rôle important dans les tensions entre les deux puissances. Né à Hong Kong, ce membre de l'US Institute of Peace revient sur les origines de cette conflictualité, et sur les rapports différents à la paix et à la guerre entre Washington et Pékin.