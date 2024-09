Charles Kupchan: "Le vrai défi du XXIᵉ siècle est de gouverner en surfant sur les divisions idéologiques"

Charles Kupchan aime se définir comme un "réaliste libéral". Et c’est grâce justement à cette approche lucide, incisive, mais toujours bienveillante qu’il a été choisi, par le passé, pour conseiller les présidents américains, Bill Clinton et Barack Obama, en matière d’affaires étrangères. Aujourd’hui, ce professeur de relations internationales à l’Université Georgetown et senior fellow au Council on Foreign Relations, affiche son inquiétude face à un monde en pleine métamorphose.