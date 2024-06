Christophe Guilluy: "Les gens n'écoutent plus les débats, ils ont leur propre diagnostic"

Dans son dernier ouvrage*, le géographe Christophe Guilluy, célèbre pour sa théorie de la "France périphérique", approfondit sa réflexion concernant la réalité sociale d'une France scindée entre les métropoles et la ruralité. Selon lui, à la mise à l'écart géographique et économique d'une part de la population s'ajoute l'"inexistence culturelle" de cette "majorité ordinaire". Un gouffre s'est ainsi littéralement creusé entre les élites et le peuple.