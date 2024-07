Employeurs, coachez vos employés comme de grands sportifs

Nos entreprises utilisent peu les "data" pour gérer leur personnel. La compétitivité passe pourtant par la connaissance. Inspirons-nous des équipes de sportifs de haut niveau.

Chacun a pu apprécier les performances de Jonas Vingegaard et Wout Van Aert durant le Tour de France, alors qu'il y a à peine deux mois, ils gisaient encore sur l'asphalte. Le fait qu'ils aient pu concourir dans l'une des courses cyclistes les plus difficiles au monde était déjà, en soi, une performance remarquable. C'est en réalité le fruit de l'analyse minutieuse des données et de la communication efficace de leur équipe, Visma-Lease a bike; un exemple parfait de la manière dont les dirigeants devraient "coacher" leur équipe sur le lieu de travail pour obtenir de meilleurs résultats.

Dans un environnement compétitif, rien ne doit être laissé au hasard, y compris sur le lieu de travail. La gestion basée sur les données y contribue efficacement. Les chiffres relatifs à l'absentéisme sont un bon indicateur des performances de votre équipe. Ces données permettent d'évaluer avec précision l'état physique et mental de vos employés.

Comme dirigeant d’entreprise, vous devez reconnaître les signaux d'alarme et pouvoir y réagir rapidement.

Selon notre enquête, quatre entreprises sur dix n'analysent pas leurs chiffres liés à l'absentéisme. Pourtant, ceux qui sont régulièrement, même brièvement, absents peuvent être sujets à des problèmes plus graves. Comparez cela aux valeurs qu'un cycliste produit ou à sa capacité de récupération après un entraînement. Les deux indiquent comment évolue la courbe de forme. Lorsqu'un cycliste risque de tomber malade, c'est visible à l'avance dans les données. Comme dirigeant d'entreprise, vous devez reconnaître les signaux d'alarme et pouvoir y réagir rapidement.

Malades livrés à eux-mêmes

S'agissant de la réintégration après une maladie, il y a un fossé entre les entreprises et les équipes sportives. Là où les sportifs sont constamment surveillés après une blessure grave pour revenir – souvent très vite –, les entreprises omettent de faire de même. Résultat: la Belgique n'a jamais compté autant de malades de longue durée qu'aujourd’hui. Pourtant, le lieu de travail est aussi un endroit où l'on pratique un sport de haut niveau: le rythme s'accélère et les employés doivent être de plus en plus productifs. Cependant, lorsqu'ils tombent malades, ils sont trop souvent livrés à eux-mêmes.

Ne vous focalisez pas uniquement sur les données. L'aspect humain reste éminemment crucial.

On pense souvent que les grandes entreprises (les "Visma du cyclisme") sont meilleures en la matière, mais ce n'est souvent pas le cas. Les PME pourraient également obtenir de meilleurs résultats avec des données très basiques. Regardez Wanty, qui a commencé avec un petit budget et qui a grandi, étape par étape, grâce aux données, à des transferts intelligents et à des sponsors solides, pour devenir une équipe cycliste professionnelle à part entière avec Biniam Girmay comme figure de proue.

Communication chaleureuse, mais professionnelle

Un point important: ne vous focalisez pas uniquement sur les données. L'aspect humain reste éminemment crucial. Une étude de Gallup démontre que près de trois quarts de la motivation totale des employés est déterminée grâce au manager direct. Si vous, comme dirigeant, avez peur de prendre des décisions ou changez constamment de stratégie, vous perdez votre crédibilité. Cela a également été le cas pour l'entraîneur Tedesco et le retrait douloureux des Diables Rouges à l'Euro de football.

Le succès d'une équipe dépend de la façon dont un dirigeant – le coach – parvient à transmettre la tactique et les objectifs. Une communication chaleureuse et professionnelle est essentielle. Cela ne signifie pas que vous devez choyer vos employés. Osez parler franchement à votre équipe et ne soyez pas sur la défensive lorsque vous recevez des retours ou des critiques. On peut s'inspirer à et égard de l'approche de Shane McLeod, le coach à succès qui a conduit les Red Lions – notre équipe nationale de hockey – au titre européen, au titre mondial et à l'or olympique. Au début du camp d'entraînement, les joueurs devaient parler ouvertement de leurs points forts et de leurs points faibles. Voilà quelque chose qui se fait encore trop peu en entreprise.

D'accord, toutes les entreprises ne disposent pas d'une mine de données ou de managers qui dirigent naturellement avec charisme. Néanmoins, entourez-vous d'individus et d'entreprises qui possèdent cette connaissance et investissez dans des formations pour améliorer la communication des dirigeants. Ce sont ces investissements qui peuvent propulser votre entreprise à des hauteurs olympiques.