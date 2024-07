Fanny Lederlin: "La politique ne doit pas obéir à une logique d’ingénieur, mais de bricoleur"

Dans Éloge du bricolage*, la philosophe Fanny Lederlin montre que le bricolage, en tant que mode de pensée et d’action, révolutionne notre manière de travailler et de vivre ensemble, en opposition à la quête effrénée de performance et d’efficacité. Elle nous invite ainsi à renoncer à une «logique d’ingénieur» pour développer une «logique bricoleuse», en apprenant à «faire avec les moyens du bord» afin de relever les défis contemporains, notamment écologiques.