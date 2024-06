Faut-il taxer les plus-values privées?

Un prétendu cadeau aux riches

Vers une triple imposition des dividendes?

Taxer l'inflation, c'est appauvrir le contribuable

Un effet de l’inflation est qu’ elle augmente mécaniquement et artificiellement la valeur nominale des actifs et qu’elle réduit le pouvoir d’achat attaché à l’argent.

Est-on conscient que, par exemple, depuis 2000, la bourse a connu trois crises financières importantes et que, même si le Cac 40 est aujourd’hui au plus haut, il n’a augmenté que d’environ 15% depuis septembre 2000, alors que, pendant la même période, l’inflation a été de plus de 70%?

Trop d'impôt tue l'impôt!

Si on ajoute que l’épargne de Pierre et celle de Jacques ont été constituées au départ de revenus professionnels qui ont été taxés au taux marginal de + de 50% et que le produit de la vente par Pierre sert par exemple à financer la construction d’un immeuble avec une TVA de 21% avant que celui-ci ne soit soumis à 30% de droits de succession, la taxation de la plus-value nominale de 100 risque d’être la goutte qui fait fuir les capitaux et les investisseurs.