Françoise Thébaud: "La révolution féministe est l’une des grandes révolutions de l’histoire de l’humanité"

L’histoire du et des féminismes est largement méconnue et l’ouvrage collectif codirigé par Yannick Ripa et Françoise Thébaud* vient combler cette lacune. Avec une centaine de notices rédigées par près de 40 autrices et auteurs, richement illustré, l’ouvrage révèle l’histoire d’une vaste révolution porteuse d’avancées majeures. Des mouvements multiples se constituent à l’échelle nationale et internationale jusqu’à ce jour, mêlant le combat féministe à la lutte anticolonialiste, contre le racisme ou encore l’exploitation économique. Et ce, de l’Europe à la Chine en passant par les États-Unis, l’Amérique latine ou l’Asie.