Giulio Tremonti: "Nous avons désormais à gérer un chaos inédit"...

Quatre fois ministre de l’Économie et des Finances en Italie, l’essayiste Giulio Tremonti préside aujourd’hui la Commission des Affaires étrangères et communautaires de la Chambre des députés. Passionné, méticuleux et subtilement ironique, il décortique depuis des décennies la réalité économique et politique mondiale, en anticipant, avec une singulière capacité de prévision, les grands tournants de l’histoire. Dans son bureau dans le cœur de la capitale italienne, il se prête, une fois encore, à cet exercice.