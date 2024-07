Hartmut Rosa: "Notre volonté de toujours vouloir aller plus vite mènera à notre aliénation"

Sociologue et philosophe, Hartmut Rosa est connu comme le théoricien de l'accélération sociale qui, selon lui, déconnecte toujours plus l'humain du monde réel. À la lumière de cette aliénation à la fois individuelle et collective qu'il dénonce, le penseur allemand analyse les éléments sous-jacents de la crise démocratique, écologique et psychologique des sociétés contemporaines.