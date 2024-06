Jean-Marc Lemaitre: "Le vieillissement est une maladie dont on peut guérir"

Expert des mécanismes du vieillissement et de la longévité, Jean-Marc Lemaitre est directeur de recherche à l’Institut de Médecine régénératrice et Biothérapie de Montpellier (IRMB). Il publie un nouvel ouvrage* dans lequel il met en lumière les dernières découvertes sur le vieillissement. Il montre notamment comment en retarder les effets, voire les inverser. Selon lui, rajeunir n'est plus une utopie.