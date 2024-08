Jean-Pierre Veyrat: "Dans la négociation actuelle, ce n’est plus le win-win qui prédomine"

Spécialiste de l'enseignement des négociations conflictuelles et de la formation de négociateurs, fondateur de la méthode T.I.N.A, Jean-Pierre Veyrat conseille de nombreuses entreprises européennes et intervient auprès d’instances gouvernementales comme consultant et conférencier sur les négociations en contexte dégradé. Il évalue le profil de la négociation actuelle, notamment dans le domaine politique.