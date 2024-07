L'ombre de Trump plane sur le sommet de l'Otan

L’Europe dépend singulièrement de l’Otan et des Américains en cas de conflit de haute intensité, quand bien même les budgets de la défense des Européens et du Canada additionnés estimés pour 2024 tourneront autour des 430 milliards de dollars.

L'Otan, réunie en sommet à partir de ce mardi à Washington, reste pour les Européens la meilleure assurance-vie. Mais la précarité de la solidarité américaine fait renaître les débats sur le concept de pilier européen au sein de l’Alliance atlantique.

Les excès de langage du candidat Donald Trump font partie du paysage américain. Rien de bien nouveau, mais les provocations au sujet de la solidarité transatlantique (article 5) en cas de conflit ont provoqué bien des remous, surtout à propos de l’idée d’encourager les Russes "à faire ce qu’ils veulent", peut-être retirer des troupes américaines du continent européen, réduire le potentiel nucléaire de théâtre de manière publique ou proclamer que les États-Unis seront présents pour la défense de l’Europe mais… en dernier arrivé.

Ce qui n’est pas nouveau non plus, c’est le refrain autour de l’obligation des États membres de l’Alliance atlantique à atteindre les 2% du PIB en matière de défense. Obama et d’autres présidents par le passé avaient aussi insisté sur le partage du fardeau, mais de manière plus diplomatique. Ce chiffre a été lui-même repris comme objectif dans le cadre de la Politique européenne de sécurité et de défense (PSDC) de l’UE. Même si ce chiffre repose sur des critères quelque peu obscurs, il reste un objectif accepté par tous avec de grosses différences de timing selon les États pour y parvenir.

Reste que les contradictions trumpistes sont légion. À l’époque, le président américain a contesté à la fois les faiblesses budgétaires intra-européennes tout en finançant à hauteur de 200 millions de dollars la rénovation d’installations militaires en Europe (bases aériennes en Estonie, Slovaquie, Lettonie, Hongrie, Roumanie, Islande, dépôt logistique au Luxembourg) et souhaiter la réactivation de dépôts de prépositionnement de matériel et véhicules de l’US army en Belgique (Zutendaal), aux Pays-Bas (Eygelshoven) et en Allemagne (Grafenwoehr).

Même si on a tendance à l’oublier, l’ensemble des intérêts économico-commerciaux et culturels américains en Europe sont légion, tout comme la présence de multinationales sous emblème étoilé.

Sans parler des engagements de réassurance dissuasive (déploiements et manœuvres en Europe) et autres accords bilatéraux. Quant à la modernisation des bombes nucléaires B-61 déployées en Europe vers le modèle 12, elle n’a pas été dénoncée par Trump et elles sont en cours de stockage sous Biden, y compris la renucléarisation de la base de Lakenheath (UK).

Même si on a tendance à l'oublier, l'ensemble des intérêts économico-commerciaux et culturels américains en Europe sont légion, tout comme la présence de multinationales sous emblème étoilé. On ne peut quitter si facilement l'Europe, d'autant plus si l'on pense en géopoliticiens pour contrer le Heartland russe, le grand Continent. Les 100.000 militaires américains présents actuellement en Europe l'expriment à suffisance.

Solidarité à géométrie variable

La mise sous tension de l’article 5 de solidarité commune en cas d’agression («Un pour tous et tous pour un») n’est pas nouvelle, mais elle interroge à nouveau.

En vérité, chaque État est souverain et décide comme tel. Il n’y a pas d’automatisme de soutien et cette solidarité peut être à géométrie variable, relevant de la décision de chaque capitale, quand bien même la machine Otan, fortement intégrée et normée, repose sur des procédures d’activation multinationale. Aussi, le champ couvert par cette assistance est formidablement large et peut concerner des mesures économiques et politiques, une aide logistique, l’ouverture de bases avancées, la surveillance, les mesures défensives conventionnelles, le soutien indirect à d’éventuelles frappes ou la participation, en tout ou en partie, etc.

L’intergouvernementalisme reste ici encore associé au pouvoir régalien de l’État et le processus décisionnel de solidarité propre aux alliances, même consensuel, devrait aboutir à un soutien concret très diversifié selon les capitales alliées. Dans le domaine nucléaire associé aussi à l’article 5, le décisionnel est totalement aux mains des Américains (comme des Français et des Britanniques) s'agissant de l’activation des charges nucléaires et de la décision d’emploi.

Les hypothèses autour du possible retrait américain de l’Otan ayant fleuri ces derniers mois, l’Alliance pourrait ne pas résister à un deuxième mandat du «grand gourou» des républicains.

Relevons que l’article 5 de l’Otan qui ne fut mobilisé qu’une seule fois était moins contraignant que feu l’Union de l’Europe occidentale (UEO) et est moins contraignant que l’article 42 & 7 du Traité de l’Union, nonobstant que pour ce dernier, si vous êtes à la fois membres de l’UE, mais aussi membre de l’Otan, c’est l’Alliance atlantique qui s’occupera de votre sécurité et qui sera l’instance de mise en œuvre. Les Européens ne sont jamais trop prudents!

Quand bien même la démocratie américaine est en partie souffrante, on ne peut prédire actuellement l’avenir d’un décisionnel sous la houlette d’un Trump éventuellement réélu le 5 novembre prochain. Nous sommes aujourd’hui dans les outrances associées à une campagne électorale verbalement violente et nous ne connaissons pas qui, au final, sera président, malgré les pronostics et la saga judiciaire le concernant.

Certes certaines mesures ont déjà été prises juridiquement en décembre 2023 afin qu’un président américain ne puisse pas quitter si facilement l’Otan. En outre, Biden a décidé en juin dernier de déplacer la coordination de l’aide militaire commune à l’Ukraine du centre de coordination américaine à Wiesbaden vers les instances otaniennes; une façon de contrecarrer certaines décisions unilatérales d’un futur locataire de la Maison-Blanche.

Avec une Otan européanisée en tout ou en partie, le pilier européen dans l’Alliance serait à l’abri d’un décisionnel irréfléchi d’un président davantage«homme d’affaires que diplomate.

Une Otan européanisée

Les hypothèses autour du possible retrait américain de l'Otan ayant fleuri ces derniers mois, l'Alliance pourrait ne pas résister à un deuxième mandat du «grand gourou» des républicains.

Dans cet environnement incertain et malgré la précarité de la solidarité américaine, l’Otan reste pour les Européens la meilleure assurance-vie. Mais l’incertitude trumpiste fait réapparaître les débats sur le concept de pilier européen au sein de l’Alliance atlantique; thème polémique, car il peut affaiblir ou marginaliser d’autant la PSDC de l’UE, pilier qui doit responsabiliser d’autant l’UE, mais doit aussi répondre concrètement au partage du fardeau.

Avec une Otan européanisée en tout ou en partie au niveau de ses structures décisionnelles et de ses moyens capacitaires, le pilier européen dans l’Alliance serait ainsi à l’abri d’un décisionnel irréfléchi d’un président davantage «homme d’affaires» (et de son équation «coût-bénéfice») que diplomate. La souveraineté européenne et l’autonomie stratégique passent par une mise à plat des rapports transatlantiques sans défaire les liens entre les deux rives. Prise de responsabilité et maturation européenne. Un véritable sac de nœuds quand on connaît les ambiguïtés autour de l'idée d'un découplage et l’hypothèse isolationniste.