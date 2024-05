Nell Watson: "Nous allons entretenir une relation de plus en plus forte avec les machines"

Nell Watson est ingénieur et spécialiste de l'éthique de la technologie. Elle est présidente d'EURAIO, l'Office européen de l'intelligence artificielle responsable et conseille de nombreuses organisations et entreprises, notamment Apple. Dans son nouveau livre*, elle montre comment insuffler l’éthique, la sécurité et les valeurs dans l'IA. Elle était présente à ce mercredi à "Full Circle". Rencontre.