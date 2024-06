Pascal Bruckner: "L’Europe est un punching-ball"...

L'écrivain et philosophe Pascal Bruckner publie un nouvel essai* dans lequel il déplore l'essor de la culture victimaire au sein de notre société. Selon lui, à l’humanité conquérante de la modernité a succédé une humanité de la victimisation et du dolorisme permanent dans laquelle le statut de victime est devenu le Graal à atteindre. Il estime notamment que l’Europe ne peut pas continuer à être guidée par les remords et la mauvaise conscience. À l'occasion des élections, il nous livre ses observations, ses craintes et ses espoirs pour l'Europe.