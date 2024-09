Paul Collier: "La pensée occidentale a trop mis l'accent sur la liberté individuelle"

La démondialisation et le repli des grands pays sur eux-mêmes fragilisent davantage les populations les plus défavorisées. Auteur de l'ouvrage de référence "The Bottom Billion" (2007), le professeur d'économie et directeur du Centre des économies africaines à l'Université d'Oxford, Paul Collier, a consacré l'ensemble de sa carrière à la description des phénomènes d'appauvrissement, notamment en tant que directeur de recherche de la Banque mondiale. Dans son plus récent livre, "Left Behind: a New Economics for Neglected Places", il continue de distiller ses doutes et ses craintes quant à la puissance aveugle des marchés.