Série "élections communales" | La mise au vert locale face aux urgences climatiques

Senior Research Fellow au Max Planck Institute for comparative and international private law à Hambourg

Série d'été. En préambule aux élections communales du 13 octobre, le Groupe du Vendredi se propose, chaque semaine, de mettre en lumière un thème local qui, souvent, trouve également une résonance au niveau national, voire mondial.

Les inondations de juillet 2021 sont encore fraîches dans la mémoire collective quand de nouvelles pluies frappent la Flandre occidentale en novembre 2023, puis la province de Liège et les Fourons en mai 2024. Le Premier ministre, Alexander De Croo se rend dans les zones sinistrées pour marquer son soutien. Il y constate sans équivoque que la population doit se préparer à des événements météorologiques extrêmes plus fréquents à l'avenir.

Outre la prévention du changement climatique, la politique locale d’aménagement du territoire devient aujourd’hui cruciale pour s’adapter aux conséquences.

Aménagement du territoire

Dans les régions les plus exposées aux phénomènes météorologiques extrêmes, l’adaptation des espaces publics est en cours. L'Autriche, par exemple, investit depuis longtemps dans ses infrastructures afin d’anticiper les ravages occasionnés par les torrents en régions montagneuses.

Les autorités locales sont conscientes que les efforts d’adaptation reposent en partie sur l’action individuelle. Par exemple, la ville de Gand offre à ses habitants des conseils gratuits sur la végétalisation des jardins en rue. À Eupen, il est depuis longtemps obligatoire pour les citoyens et les entreprises d'installer une citerne d'eau, afin de tamponner les eaux de pluie, éviter la saturation du réseau d'égouts et servir de réserve en cas de sécheresse.

Pour favoriser de telles initiatives privées, il est essentiel que les communes, et les organes publics en général, donnent eux-mêmes le bon exemple en matière d’aménagement des espaces publics. À l'approche des élections communales, la question se pose alors: comment les communes peuvent-elles aménager la voirie pour en faire une alliée dans la lutte contre les effets du changement climatique?

Une option intéressante est un système d'égouts à deux ou plusieurs flux, où les eaux usées et les eaux de pluie sont évacuées séparément.

Donner plus d'espace à la nature

Comme le précise le "Practical Guide to Climate-resilient Buildings & Communities" des Nations unies, les mesures à prendre doivent être adaptées à la localité en question. S’il n'existe pas de solution unique, une des principales recommandations consiste à redonner plus de place à la nature dans les espaces publics.

En Belgique, trop de surfaces sont asphaltées, ce qui empêche l'eau de pluie de s’infiltrer dans le sol. Cela met la nappe phréatique sous pression en cas de sécheresse prolongée et augmente le risque d'inondation en cas de fortes pluies.

Outre les surfaces asphaltées, l’optimisation du système d'égouttage est également cruciale. À côté de l’évacuation directe des eaux de pluie, il est parfois possible de la diriger vers des zones plantées. Une option intéressante est un système d'égouts à deux ou plusieurs flux, où les eaux usées et les eaux de pluie sont évacuées séparément. Il est ainsi plus facile de réutiliser l'eau de pluie.

La végétalisation des villes augmente la qualité de vie des habitants, créant ainsi une situation win-win-win pour les habitants, la biodiversité et le climat.

Plus de vert et de bleu face au gris

Les espaces publics doivent devenir plus verts et plus bleus. Les paysages éponges, qui peuvent stocker beaucoup d'eau, sont des alliés indispensables à cet égard. Ils tamponnent l’écoulement des pluies abondantes et servent de réserves en cas de sécheresse.

Plus de nature dans les espaces publics permet également de limiter la montée en température des infrastructures bâties en été, créant ainsi des microclimats plus agréables à vivre. Cela est particulièrement important pendant les vagues de chaleur. En outre, la végétalisation des villes augmente la qualité de vie des habitants, créant ainsi une situation win-win-win pour les habitants, la biodiversité et le climat. Le projet de découvrement de la Senne à Bruxelles en est un bon exemple.

Donner plus de place à la nature dans les espaces publics peut limiter les conséquences négatives du changement climatique. En outre, cela permet également de lutter contre l'aggravation du changement climatique et le déclin alarmant de la biodiversité.

La place Flagey à Bruxelles fournit l’exemple de la manière dont l'espace public ne devrait plus être aménagé; quelques plantations marginales disposées sur un grand espace de béton. Les surfaces artificialisées sont certes a priori plus faciles à entretenir. Cependant, les évolutions techniques permettent de simplifier la gestion des espaces verts et bleus.

Il est essentiel de créer des synergies institutionnelles et environnementales pour rendre nos communes plus résilientes face aux enjeux climatiques.

Communes et Régions, au-delà du pré carré

Il est possible de répondre aux défis institutionnels liés à la répartition des compétences en matière d’aménagement du territoire. Les cours d'eau relèvent rarement de la compétence communale, mais si les communes s’occupent de l'entretien des berges, les Régions ou les provinces n'ont pas à le faire. De cette manière, les communes peuvent éviter que des arbres, des buissons, etc. ne se retrouvent dans les rivières quand celles-ci sortent de leur lit, avec des conséquences néfastes.

Il existe déjà des exemples de telles situations win-win. Par exemple, la commune d'Eupen prend en charge l'entretien de la végétalisation d'une rue régionale sur son territoire. Il est essentiel de créer de telles synergies institutionnelles et environnementales pour rendre nos communes plus résilientes face aux enjeux climatiques. Mieux vaut prévenir que guérir!