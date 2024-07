Transferts intra-groupe et RDT: la Cour de justice de l'UE va enfin devoir se prononcer

Le 29 janvier 2024, la Chambre fiscale du tribunal de première instance de Liège s’est prononcée sur une affaire opposant la société John Cockerill à l'État belge en renvoyant l’affaire auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) via une question préjudicielle.

Au cœur de cette affaire se trouve une question complexe combinant le régime des revenus définitivement taxés (RDT) et le régime des transferts intra-groupe (à savoir notre régime de "consolidation fiscale" à l’impôt des sociétés). Dans cette affaire, la société concernée contestait, à juste titre, une cotisation d'impôt des sociétés soutenant que l’impossibilité de déduire les RDT dans le cadre d’un transfert intra-groupe violait la directive 2011/96/UE, dite directive Mère-Filiale .

Vers une condamnation de la Belgique

La directive Mère-Filiale vise à éviter la double imposition des dividendes versés entre sociétés mères et filiales établies dans différents États membres de l'Union européenne .

En Belgique, cette directive est transposée via un régime d'inclusion-déduction, permettant aux sociétés de déduire de leur base imposable les dividendes reçus de leurs filiales, sous réserve de certaines conditions.

La communauté des fiscalistes sait pertinemment bien que cette réglementation est contraire au droit européen et attendait depuis des années qu’une affaire soit portée au niveau de la CJUE. Dans le cadre des projets avortés de réforme fiscale sous l’ancienne législature, il y avait même eu des projets de loi proposant de modifier le régime pour incompatibilité avec le droit européen, mais ceux-ci n’ont, hélas, pas abouti.

C’est désormais chose faite et on peut dès lors s’attendre à une nouvelle condamnation de la Belgique et du régime RDT, sauf surprise majeure. En effet, il y a un précédent assez comparable avec l’arrêt rendu dans l’affaire Brussels Securities contre l’État belge concernant ce même régime RDT.