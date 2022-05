Guido Maria Brera: "Nous rentrons dans l’ère de l’anarcho-capitalisme...

Le regard est lumineux, le ton grave. Guido Maria Brera, financier et essayiste romain, a transformé sa passion pour l’écriture en un instrument pour l’analyse des déséquilibres économiques et des soubresauts des marchés financiers. Depuis son bureau au cœur de la capitale italienne, ce dirigeant d’entreprise de 52 ans, connu pour sa capacité de prédiction, ne cache pas son inquiétude face à l’essoufflement d’un processus de mondialisation qui semble avoir trahi la plupart de ses promesses, et se hasarde à tracer les contours de l’avenir européen.